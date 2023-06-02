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В Сбере рассказали о преимуществах современных платформенных решений для бизнеса

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Пресс-служба ЦИПР

Ключевым драйвером цифровой трансформации является платформенный подход, заявил на VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

«Для достижения технологической независимости и решения задач цифровой трансформации компаниям помогут российские платформенные решения, которые полностью соответствуют регуляторным требованиям и сочетают в себе различные категории технологического ПО», — заявил Белевцев.

По его словам, всем отраслям необходимо научиться дружить в цифровой среде.

«Если сейчас не воспользоваться платформенными принципами, потом будет поздно. Сбер прошел большой путь с точки зрения создания платформенных решений и готов делиться своими инновационными разработками», — сказал он.

Белевцев добавил, использование платформенных и сервисных решений может помочь всем в этом вопросе.

«С одной стороны, сегодня можно и нужно переиспользовать базовые технологии, которые нет необходимости пересобирать, но с другой стороны, если мы хотим эти решения использовать на критически важных объектах, то весь технологический стек нужно раскатать до самого железа и убедиться, что мы его контролируем. И использование на этом уровне готовых платформенных (PaaS) и сервисных решений (SaaS) поможет всем», — заключил Белевцев.

В Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня проходит VIII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России».

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