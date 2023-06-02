Россия вернула бизнесмену из Сирии конфискованное украинскими спецслужбами оборудование

Администрация Запорожской области совместно с российским спецназом вернула бизнесмену из Сирии Рабиа Халеду высокотехнологичное оборудование, которое он закупил на Украине и которое было впоследствии конфисковано спецслужбами Киева. Об этом РИА Новости рассказал министр экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

«Это показательная операция, демонстрирующая открытость России и новых территорий, на которых мы сейчас находимся, для международного взаимодействия», — отметил министр.

Министр назвал одной из ключевых задач укрепление статуса Запорожской области в роли надежного делового партнера.

«Оборудование послужит возрождению Сирии после разрушительной гражданской войны, развязанной странами Запада», — уточнил Гуськов.

Халед ранее рассказал, что было конфисковано электрическое оборудование, используемое в металлургическом производстве. Контракт на его поставку бизнесмен заключил с украинским предпринимателем в 2018 году. Халед отметил, что оно было конфисковано в рамках наложенной на Сирию блокады. При этом, по его словам, каких-либо легальных оснований для конфискации не было, потому что разрешение властей на вывоз оборудования было получено. Также компания в ходе судебного процесса получила заключение экспертизы о том, что оно не может использоваться в военных целях.

Он заявил, что оборудование передано заказчикам для дальнейшей отправки в Сирию в соответствии с российским таможенным законодательством.

Запорожская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам проведенного среди жителей референдума. Киев не признает территорию частью России и продолжает ее обстрелы. В настоящее время Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области на время стал Мелитополь.