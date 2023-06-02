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Сбер и «Транснефть» будут сотрудничать в сфере цифровых технологий

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Пресс-служба Сбера

Сбер и «Транснефть» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых технологий, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.

Стороны договорились о разработке и внедрении российских технологий для импортозамещения, в том числе платформенных и облачных решений, а также технологий управления большими данными.

«Уже много лет мы тесно сотрудничаем с «Транснефтью». Соглашение о стратегическом партнерстве поможет нашим компаниям сделать еще один серьезный рывок в цифровизации и повысить эффективность всех направлений бизнеса», — рассказал Андрей Белевцев.

Сотрудничество будет направлено на формирование и реализацию совместных программ, исследовательских и прикладных проектов, направленных на инновационное развитие. Также стороны планируют взаимодействие в образовательном, научно-техническом и инновационном направлениях, включая создание совместных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также организацию стажировок.

«Создание отечественных систем и продуктов в области ПО и ИТ — это задача национального масштаба. Уверен, что объединение со Сбером даст мощный импульс не только созданию передовых продуктов, но и развитию отечественной высокотехнологичной сферы в целом», — заявил Андрей Бадалов.

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