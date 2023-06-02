Мишустин отметил рост спроса на российскую сельхозпродукцию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к коллегии Минсельхоза отметил рост спроса на российскую агропродукцию в мире.

По словам главы правительства, в сельском хозяйстве Россия не только добилась роста производства, но и нарастила экспорт. Мишустин отметил, что это говорит о высоком качестве российской продукции.

«Спрос на нее (сельхозпродукцию. — «Газета.Ru») за рубежом увеличивается», — сказал премьер.

Он добавил, что речь идет не только о сырье, но и о продовольственных брендах. По данным главы кабмина, в 2022 году объем поставок превысил 70 млн тонн продукции.

Ранее газета «Ведомости» писала, что российские садоводы попросили Минсельхоз о финансовой помощи в размере 15 млрд рублей. В публикации говорится, что без финансовой помощи садоводы не смогут увеличить производство и достичь самообеспеченности фруктами и ягодами на уровне 60%, что предусмотрено доктриной продовольственной безопасности РФ.