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Стало известно, как утверждение лимита госдолга США отразилось на нефтяных ценах

Биржевые цены на нефть поднялись выше $75 после поднятия Сенатом США потолка госдолга

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Максим Богодвид/РИА Новости

Биржевая стоимость барреля нефти североморской марки Brent в ходе утренних торгов поднималась выше отметки $75. На динамику повлияло в том числе решение Сената США об утверждении поднятия потолка госдолга, свидетельствуют данные лондонской площадки ICE.

Речь идет о повышении стоимости контрактов на поставки эталонной марки Brent в августе текущего года. В то же время июльские фьючерсы американского сорта West Texas Intermediate (WTI) превысили отметку $70 за баррель.

Решение американского Сената о повышении потолка госдолга придало уверенности мировому сырьевому рынку. Затягивание переговоров между представителями Республиканской и Демократической партий беспокоило нефтяных трейдеров и инвесторов, так как от итога обсуждений завесила дальнейшая динамика глобального спроса и предложения. Теперь местные и зарубежные инвесторы не сомневаются, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о повышении лимита госдолга. Этот фактор, как ожидается, не позволит властям Штатов объявить дефолт по выплатам по долговым обязательствам и увеличит спрос на нефть в мире.

1 июня на сайте Министерства финансов (Минфина) опубликовали информацию, согласно которой экспортный сорт российской нефти Urals в мае 2023 года подешевел на $5,3 за баррель по сравнению с показателем апреля и составил $53,34. Этот уровень оказался в 1,5 раза меньше в сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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