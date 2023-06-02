Эксперт объяснил, как решение отложить сокращение демпфера скажется на цене бензина на АЗС

Решение правительства отложить внесение поправок к налоговому кодексу в части сокращения демпферного механизма, используемого для смягчения цен на нефть на внутреннем рынке, является правильным и своевременным, поскольку позволит не допустить сильного роста цен за топливо на АЗС, сказал Life руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Суть такого механизма состоит в том, что государство доплачивает нефтяным производителям разницу в цене на бензин и дизельное топливо, если экспортная цена топлива превышает его цену на внутреннем рынке.

«Дело в том, что маржа АЗС сейчас и так на грани рентабельности. Тогда как бензин на бирже бьет исторические рекорды уже больше полумесяца. Был взят потолок за тонну АИ-95, и динамика сохраняется положительной. Пусть с небольшим отставанием, но АИ-92 и летний дизель тоже уверенно растут», — отметил аналитик.

Эксперт добавил, что увеличение цен в рознице на данный момент незаметен, поскольку сохраняется механизм демпфера, в противном случае — стоимость топлива резко вырастет.

«Понятно, что надо как-то подлатать бюджет, который идет с отставанием. Но если механизм демпферов отменить, то мы увидим скачок цен в вилке пяти-шести рублей за литр уже к июлю. Тогда как при сохранении текущего положения подорожание будет в районе трех рублей к концу лета», — сказал Деев.

Биржевые цены на бензин рекордно растут последние несколько недель. Так,17 мая биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи преодолела отметку в 60 тыс. руб. за тонну, по данным на 1 июня его цена выросла до 62 тыс. руб. за тонну. Предыдущий максимум был установлен летом 2021 года — 59 966 руб. за тонну.