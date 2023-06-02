Стало известно, в какой валюте сейчас выгоднее всего хранить деньги в России

В настоящее время россиянам следует хранить денежные средства в рублевых вкладах на фоне высоких процентных ставок по данному виду банковских продуктов. В качестве альтернативы можно выбрать дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и азербайджанские манаты, приводит слова представителя наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева «Лента.ру».

«Учитывая высокие процентные ставки по вкладам, деньги надо держать в рублях. Если вам уж так хочется держать деньги в валюте, то есть дирхам — он привязан к американскому доллару, есть азербайджанский манат, но, в принципе, в рублевой зоне все вполне комфортно сейчас», — заявил Разуваев.

Кроме того, он предрек значительное ослабление курса турецкой лиры к доллару после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. В обозримом будущем соотношение турецкой валюты к американской может достигнуть уровней 30, 40 и даже 50 к одному.

2 июня интернет-издание РБК со ссылкой на аналитиков Института исследований и экспертизы ВЭБа сообщило, что в связи с международными санкциями доля рублевых и юаневых расчетов между Россией и зарубежными странами значительно выросла. Вышеперечисленные модели будут самыми перспективными в обозримом будущем. В среднесрочной перспективе значимость рубля и юаня во взаиморасчетах стран с развивающейся экономикой будет укрепляться.