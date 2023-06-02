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Тайвань и США подписали соглашение о торговле

Тайвань и США подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы

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Chiang Ying-ying/AP

В Офисе по торговым переговорам при Исполнительном Юане (кабинет министров Тайваня) заявили, что Тайвань и США подписали первое соглашение в рамках двусторонней торговой инициативы спустя год после ее запуска. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В публикации отмечается, что церемония подписания прошла в Вашингтоне в главном офисе «Американского института на Тайване».

По словам торгового переговорщика с тайваньской стороны, бывшего министра экономики острова Дэна Чжэньчжуна, соглашение является «самым масштабным и всеобъемлющим результатом торговых переговоров между США и Тайванем с 1979 года».

Он подчеркнул, что соглашение — это ключевой шаг для Тайваня, чтобы проводить переговоры и подписания торговых соглашений с крупнейшими странами.

Ранее глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что силовые ведомства острова сейчас ведут переговоры с Вашингтоном о поставках оружия.

Цай Инвэнь также отметила, что Тайвань и США в настоящее время принимают решение по поводу того, какое вооружение поставлять.

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