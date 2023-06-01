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Мантуров заявил, что новые «Волги» могут появиться к следующему лету

Глава Минпромторга Мантуров допустил возобновление производства машин «Волга» в 2024 году

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ГУ МВД России по Волгоградской области

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может возобновить производство автомобилей бренда «Волга» в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мантурова, в ближайшее время компания намерена определиться с выбором нового технологического партнера, который окажет ей поддержку при производстве. Аналогичная схема производства уже была организована с «Москвичом».

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8-9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени. <..> Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — заявил Мантуров журналистам в ответ на вопрос о началах производства.

Последняя модель автомобиля «Волга» ГАЗ-3110 была изъята из производства в 2004 году.

Ранее сообщалось, что у ГИБДД Подмосковья появился электрический кроссовер «Москвич 3е».

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