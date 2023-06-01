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МИД РФ: проблемы с банковскими платежами из-за санкций продолжают усугубляться

Проблемы с банковскими платежами из-за санкций продолжают усугубляться. Об этом заявил замглавы министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин.

«Спустя без малого год после подписания «Стамбульского пакета» экспорт российского аммиака так и не был налажен – ни через Вентспилс, ни через Южный.

В целом сохраняются и усугубляются все связанные с введением антироссийских санкций проблемы с банковскими платежами, транспортной логистикой, страхованием, замороженными активами и так далее», – отмечается в заявлении замминистра, опубликованном на сайте МИД РФ, текст которого публикует «Москва 24».

Вершинин отметил, что без решения проблемы с транзитом аммиака не будет речи о дальнейшем продолжении черноморской инициативы после 17 июля. Кроме того, не может обсуждаться вопрос добавления портов и расширения номенклатуры украинского экспорта.

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