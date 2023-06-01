Россияне стали тратить больше денег на потребительские товары

По итогам апреля текущего года объемы потребления российских домохозяйств на внутреннем рынке стали восстанавливаться к уровням 2021 года. При этом положительные сдвиги фиксируются как в количественном, так и в качественном планах, сообщает газета «Ъ» со ссылкой на статистические данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и Министерства экономического развития (Минэкономразвития).

Адаптация потребления в основном затронула сектор непродовольственных товаров. В сегменте высококачественных товаров фиксируется отложенный спрос со стороны населения. Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг в апреле оказался выше уровней 2022-го и 2021-го гг., уточняется в статье.

«Потребительская активность в апреле растет как относительно прошлого года, так и к уровню двухлетней давности. Суммарный оборот розничной торговли, общепита и платных услуг населению в апреле был на 7,4% выше уровня апреля 2022 года (после снижения на 1,9% в марте) и на 0,1% выше апреля 2021 года», — говорится в материале.

29 мая директор департамента Центрального Банка (ЦБ) России Кирилл Тремасов заявил, что в стране постепенно восстанавливается потребительский спрос. Однако его уровень в настоящее время пока находится немного ниже докризисных значений.