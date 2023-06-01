На Чукотке жители покупают яйца по паспорту

Временно исполняющий обязанности губернатора Чукотки Владислав Кузнецов поручил устранить дефицит куриных яиц в Билибинском районе, где местные жители покупают их по паспорту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кузнецова, на ситуацию с куриными яйцами Кузнецову пожаловались местные жители.

«Рассказали, что яйца продают людям только по паспорту – подход, как в 90-х годах! Поручил быстро создать в Билибино запас яиц, достаточный для закрытия потребности. Наш приоритет – больше продуктов производить здесь у нас, на Чукотке», — пояснил Кузнецов.

Он добавил, что в Билибино в настоящее время строится птицефабрика. Чтобы запустить производство в этом году, осталось обсудить закупку комбикорма, пояснил чиновник.

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