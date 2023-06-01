В Wildberries отреагировали на данные о снижении популярности бренда у операторов ПВЗ

В российском маркетплейсе Wildberries опровергли информацию о снижении популярности площадки среди операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на фоне регулярных конфликтов с партнерами. Данные о падении доли работающих по франшизе Wildberries ПВЗ не соответствует действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

1 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков Tinkoff eCommerce сообщила, что регулярные конфликты Wildberries с партнерами начали сказываться на уровне популярности площадки среди операторов ПВЗ. По итогам апреля текущего года доля работающих под этим брендом ПВЗ среди крупнейших игроков сократилась с 43% до 38%.

«Информация от Tinkoff, распространенная в газете «Коммерсантъ», о снижении доли франшиз пунктов выдачи заказов Wildberries не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе маркетплейса.

В компании также добавили, что доля партнерских ПВЗ в суммарном числе точек выдачи Wildberries по итогам апреля 2023 года составила около 62%. Схожую статистику фиксировали и в марте текущего года. При этом по сравнению с прошлогодними данными апрельский показатель вырос на 6%.

26 мая представители маркетплейса Wildberries не подтвердили информацию о блокировке товаров на 50 млрд рублей. При этом около 300 продавцов воспользовались услугами нелегального продвижения своих товаров на маркетплейсе с помощью Telegram-бота, написанного мошенниками.