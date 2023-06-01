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Магаданский губернатор потребовал разобраться с высокой стоимостью авиабилетов в регионе

Глава Магаданской области Носов недоволен стоимостью авиабилетов в Хабаровск и Владивосток

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов возмутился из-за стоимости авиабилетов в Хабаровск и Владивосток. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, авиабилеты по направлению Магадан — Хабаровск — Магадан стоят около 30 тыс. рублей. Билеты на рейсы во Владивосток из Магадана и обратно обойдутся еще дороже. При этом авиабилеты в Москву и обратно стоят 25 тыс. рублей.

«Я дал ... поручение разобраться со стоимостью авиабилетов во Владивосток и Хабаровск. ... Минвостокразвития субсидировало «Авроре» с целью уменьшения стоимости билета, но при этом компания продавала по ценам, будто субсидирования нет», — пояснил глава региона.

Носов считает, что высокая стоимость авиабилетов в соседние регионы может негативно сказаться в том числе на детском отдыхе и внутри области.

Ранее Роскачество выяснило, что покупка авиабилетов в приложениях на смартфонах с операционной системой iOS может оказаться дороже, чем на телефонах с Android.

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