ЕС готовится до 2027 года передать Украине «десятки» миллиардов евро

Европейская комиссия работает над планом финансовой помощи Украине до 2027 года на сумму в «десятки» миллиардов евро. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС.

В том случае, если план будет одобрен, средства могут пойти в бюджет Украины или на восстановление страны. Украина сможет получить такую финансовую помощь после того, как проведет реформы и должным образом будет контролировать их выполнение.

По данным FT, проект находится на стадии разработки, однако предложения Еврокомиссии могут быть готовы уже в июне.

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи, куда войдут, в частности, боеприпасы для зенитно-ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.