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В списке богатейших людей мира сменился лидер

Bloomberg: Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

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Patrick Pleul/Pool via Reuters

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире, сообщает Bloomberg Billionaires Index.

На 1 июня состояние Маска равняется $192 млрд. 31 мая акции Tesla подорожали на 1,38%, поэтому за один день Маск разбогател на $1,98 млрд. Акции же производителя предметов роскоши LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) подешевели за этот же период на 2,64%, поэтому его владелец Бернар Арно потерял $5,25 млрд и переместился на второе место с состоянием в $187 млрд.

С начала года, сообщает издание, состояние Маска увеличилось на $55,3 млрд.

На третьем месте в списке супербогачей идет основатель Amazon Джефф Безос ($144 млрд), на четвертом месте — основатель Microsoft Билл Гейтс ($125 млрд), пятую строчку занимает сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($118 млрд).

Ранее сообщалось, что гендиректор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос обладают состоянием, значительно превышающим объем средств, который остался у министерства финансов США на сегодняшний день.

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