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Mash: «Вкусно — и точка» стала принимать на работу школьников и мигрантов

Mash: из-за нехватки кадров на работу во «Вкусно — и точка» позвали школьников и мигрантов

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Пресс-службы «Вкусно - и точка»

Компания «Вкусно — и точка» начнет принимать на работу школьников и мигрантов с заключением трудового договора, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на указания сети ресторанов быстрого питания для менеджеров.

По данным канала, минимальный возраст приема на работу был снижен с 16 до 15 лет. Подросткам предлагается работать не более пяти смен общей продолжительностью 24 часов в неделю, а в случае совмещения с учебой — не более 12 часов со сменами по 2,5 часа.

При приеме на работу мигрантов преимущество отдается лицам с гражданством стран ЕАЭС, но также будут принимать иностранцев из других стран, получивших разрушение на временное проживание или вид на жительство.

В компании объясняют смягчение условий приема на работу плановым усилением команд в связи с летним сезоном. По версии Mash, новые меры связаны с острым дефицитом кадров.

По данным канала, с 27 февраля работники сетей быстрого питания прекратили брать мигрантов на работу с формулировкой «мы вам перезвоним» из-за планируемых изменений в иммиграционном законодательстве, в соответствии с которым мигрантам без визы разрешено пребывать на территории РФ не дольше трех месяцев, после чего повторный въезд будет разрешен только через год.

В пресс-службе сети ресторанов подтвердили «Газете.Ru», что с 1 июня компания будет брать на работу школьников с 15 лет.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить краткосрочное пребывание мигрантов 90 днями в год.

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