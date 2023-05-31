Сбер договорился о сотрудничестве с Центром биометрических технологий

Сбер заключил соглашение о технологическом партнерстве с Центром биометрических технологий (ЦБТ) на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сотрудничество предполагает координацию действий при создании и развитии биометрических технологий и сервисов. Документ подписали вице-президент по технологическому развитию экосистемы Сбербанка Оксана Смирнова-Крелль и генеральный директор ЦБТ Владислав Поволоцкий.

По словам Смирновой-Крелль, Сбер проводит в месяц более пяти миллионов операций подтверждения личности с применением биометрии для трех миллионов уникальных клиентов. При этом более 30 млн человек доверили свои биометрические данные банку.

«Сейчас в рамках нового законодательства мы готовимся к передаче биометрических данных в государственную Единую биометрическую систему. Мы начинаем информирование и передачу данных уже в июне — разумеется, только если клиенты не против этого. С учетом наших масштабов и числа наших клиентов работа предстоит непростая. Однако мы полностью выполним регуляторные требования и обеспечим бесшовный, незаметный для клиентов переход на новую систему хранения и использования биометрии», — заявила она.

Топ-менеджер подчеркнула, подписание соглашения с ЦБТ позволит нам сделать это максимально эффективно и будет способствовать дальнейшему развитию биометрических сервисов в нашей стране».

В свою очередь, Поволоцкий заявил, что помимо выполнения норм закона, Сбер также активно развивает и сами технологии биометрии и внедряет новые сервисы.

«В отделениях банка можно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, а затем получать услуги банка дистанционно: открывать счета и вклады, оформлять кредиты без очного посещения. Это делает доступными нужные финансовые операции из любой точки страны. В дальнейшем вместе со Сбером мы будем изучать потребности пользователей и работать над новыми услугами, где может применяться биометрия», — заявил он.