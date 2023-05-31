ФАС сообщила о продлении фиксации внутренних цен на удобрения

В ФАС заявили, что Россия продлевает фиксацию внутренних цен на минеральные удобрения, их индексация не планируется, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным службы, предельные цены минеральных удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году. Индексация была проведена в июне и сентябре 2022 года.

Ранее глава ФАС России Максим Шаскольский заявил, что сейчас продовольственная ситуация в стране стабильная, цены в основном ниже, чем были в 2022 году.

Шаскольский призвал распространить параллельный импорт на все товары.

В конце апреля правительство Российской Федерации утвердило дополнительный механизм стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.