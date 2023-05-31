Россиянам назвали способы защиты средств от инфляции

Для того чтобы полностью компенсировать потери средств от инфляции, необходимо выходить на рынок ценных бумаг. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Чтобы полностью компенсировать потери, нужно выходить на рынок ценных бумаг. Однако фондовый рынок подходит тем, кто посмелее и поактивнее, так как там выше риски», — отметил Беляев.

По его словам, можно рассмотреть банковские вклады. Одни безопаснее и позволяют лишь частично компенсировать инфляцию. То есть банки устроены таким образом, что не могут платить проценты выше, чем уровень инфляции в стране. Также можно рассмотреть вложение средств в золото. Но это имеет смысл, если у человека есть много денег и времени. То есть это долгосрочные вложения, которые дорожают на протяжении нескольких лет.

Он добавил, что если есть необходимость в замене важных для жизни товаров, то сейчас лучше всего сделать это. Речь идет о покупке бытовой техники. При этом покупка техники про запас является большой ошибкой, так как на технику цены постоянно снижаются из-за устаревания и износа.

9 мая автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки заявил, что инвесторы по всему миру на фоне роста инфляции и краха ряда банков должны вкладываться в определенные активы. В этом случае инфляция не будет серьезной проблемой.