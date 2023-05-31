Глава Минсельхоза Словакии заявил, что ЕС продлит запрет на импорт зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш заявил, что Евросоюз обещал продлить запрет на импорт украинского зерна в пять стран сообщества до октября или до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«Относительно импорта зерна [с Украины нам] было обещано продлить его [запрет] до октября, или до конца текущего года», — сказал Биреш.

Министр отметил, что Еврокомиссия скоро должна принять соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт вместе с четырьмя странами Восточной Европы надеется на сохранение запрета на импорт украинского зерна. Надь подчеркнул, что защита венгерских фермеров является приоритетом для правительства страны. Венгерские аграрии хотят добиться того, чтобы запрет на ввоз зерна из Украины оставался в силе как минимум в течение этого года.

Министр напомнил, что пять стран, Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния, нуждаются в запретительных мерах ЕС, чтобы адекватно справиться с ранее беспрецедентными трудностями на региональном рынке зерна, вызванными украинским импортом.