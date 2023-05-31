Стало известно, когда будет запущен новый межбанковский мессенджер в странах Азии

Азиатский биржевой союз решил запустить уже в июне новый межбанковский мессенджер, который заменит SWIFT. Об этом сообщает иранский портал Kayhan, ссылаясь на сообщение главы отдела Центрального банка по международным связям Мохсена Керими в кулуарах 51-го заседания Азиатского биржевого союза.

Керими заявил, что Азиатский биржевой союз, в который входят девять стран, договорился о запуске в следующем месяце межбанковского мессенджера, который должен будет заменить систему SWIFT. Кроме того, страны Азии, в том числе арабские страны, такие как Сирия, могут подать заявку на членство в саммите азиатских бирж.

По его словам, аналог SWIFT будет использоваться только странами-участниками Азиатского биржевого союза. Однако его возможности настолько велики, что эта система может полностью удовлетворить все потребности, которые раньше использовала SWIFT.

Он добавил, что Центробанки стран-членов Азиатского биржевого союза изучают возможность использования цифровых валют при торговых операциях друг с другом. Однако уже сейчас решено, что некоторые торговые обмены будут идти при помощи цифровых валют, при этом речь не идет о криптовалютах.

26 мая газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение исполнительного директора Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций («Росфинком») Романа Чернова писала, что к национальной китайской системе банковских переводов CIPS, которая является местным аналогом межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, присоединились около 30 российских банков.