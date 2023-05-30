Минфин США ввел рестрикции против двух компаний из Сирии

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух сирийских компаний Al-Fadel Exchange и Al-Adham Exchange Company в связи с поддержкой доступа властей страны к мировой финансовой системе в обход наложенных ранее рестрикций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минфин США внес в санкционный перечень два сирийских финансовых предприятия», — указывается в публикации.

По информации американского финансового ведомства, они тайно помогали сирийскому режиму Башара Асада, его союзникам «Хезболле» и силам «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции (КСИР) поддерживать доступ к международной финансовой системе.

Помимо того, ограничительным мерам также подверглись три физлица, владеющих и управляющих Al-Fadel Exchange.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на один год продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии.