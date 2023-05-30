Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минфин США ввел рестрикции против двух компаний из Сирии

США ввели санкции против двух сирийских компаний за доступ к мировой финансовой системе

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух сирийских компаний Al-Fadel Exchange и Al-Adham Exchange Company в связи с поддержкой доступа властей страны к мировой финансовой системе в обход наложенных ранее рестрикций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минфин США внес в санкционный перечень два сирийских финансовых предприятия», — указывается в публикации.

По информации американского финансового ведомства, они тайно помогали сирийскому режиму Башара Асада, его союзникам «Хезболле» и силам «Аль-Кудс» Корпуса стражей иранской революции (КСИР) поддерживать доступ к международной финансовой системе.

Помимо того, ограничительным мерам также подверглись три физлица, владеющих и управляющих Al-Fadel Exchange.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на один год продлил режим односторонних санкций в отношении Сирии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях