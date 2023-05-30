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Суд РФ подтвердил штраф в 1,2 млрд рублей для Apple

Российский суд подтвердил штраф в 1,2 млрд рублей для Apple за навязывание платежей в App Store

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Depositphotos

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о том, что компания Apple Inc. незаконно навязывала разработчикам приложений свой платежный сервис в App Store. ФАС предписал оштрафовать компанию на 1,2 млрд рублей.

Суд отклонил заявление Apple Inc., просившей признать акты антимонопольной службы недействительными.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — огласила судья Екатерина Аксенова.

В 2022 году ФАС России оштрафовала Apple на сумму 1 177 988 700 рублей (более $17 млн) за нарушение антимонопольного законодательства. Утверждалось, что американская компания навязывала российским разработчикам приложений для iOS необходимость использовать в их приложениях платежный инструмент компании. Apple Inc. была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства в июле 2022 года. Размер штрафа был определен впоследствии в ходе административного расследования.

Ранее Эксперт назвал решение ФАС о штрафе Apple абсолютно обоснованным.

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