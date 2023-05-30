Сбер откроет платформу цифровых активов для новых пользователей

Сбер завершил основной этап пилотирования платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, теперь платформа доступна всем юридическим лицам – клиентам Сбера.

«Наша платформа цифровых активов начала свою работу в июле 2022 года. Все эти месяцы мы расширяли функционал, повышали производительность и отказоустойчивость платформы. В тестовом режиме на ней уже прошло 27 выпусков ЦФА. Интерес рынка к этому инструменту постоянно растет, он упрощает привлечение средств и открывает широкие возможности для цифрового инвестирования», — рассказал Попов.

В марте 2022 года Сбер был включен в реестр операторов информационных систем, осуществляющих выпуск ЦФА. Эмиссия осуществляется посредством смарт-контракта — алгоритма, который контролирует соблюдение условий выпуска (сумма, срок, доходность и другие).