Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф является самым богатым наследником в России. Это следует из рейтинга издания Forbes.

Отмечается, что список возглавил Юсуф, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова с 20,5 млрд долларов. На втором месте оказались сын и дочь основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко, которые разделили по 12,6 млрд долларов. Третью строчку занимают дочь и сын владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона, их наследство поделено по 10,8 млрд долларов.

«По оценкам Forbes, на 10 марта 2023 года в России насчитывалось 110 миллиардеров с совокупным состоянием 505 млрд долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (340), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом почти 1,5 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские олигархи и крупные бизнесмены потеряли с начала специальной военной операции миллиарды долларов. При этом экс-президент Украины Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, а учредитель Ялтинской европейской стратегии (YES) Виктор Пинчук потерял значительную часть своего состояния — $900 млн.