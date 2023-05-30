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В России оценили ход исполнения соцконтрактов

Счетная палата оценила ход исполнения соцконтрактов по итогам 2021 и 2022 года

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

По итогам 2021 и 2022 года соцконтракты показали себя востребованным инструментом, который помог снизить уровень бедности в Росси. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад аудиторов Счетной палаты «Анализ результативности оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности».

Соцконтракт является одним из инструментов госпомощи для населения с низким уровнем дохода. Так, за два года было заключено свыше 558 тыс. таких контрактов с малоимущими гражданами, где на каждое соглашение приходилось в среднем 55,5 тыс. рублей. Это, в свою очередь, позволило оказать помощь 1,8 млн человек.

В документе указали, что самая большая доля госконтрактов пришлась на поиск работы, подобные соглашения заключили 39% россиян. Второе место занял соцконтракт на открытие бизнеса, который решили взять 28% нуждающихся. Замыкает тройку лидеров соцконтракт для выхода из тяжелой жизненной ситуации, который оказался необходим 22% россиян.

По мнению аудиторов, в будущем российским властям необходимо увеличить объем расходов на соцкотракты и пересмотреть методику распределения средств по регионам, так как по итогам прошлого года некоторые из них запрашивали средства сверх уже выделенных.

В конце марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что правительство предлагает установить общие подходы в расчете дохода семьи. Он сообщил, что кабмин рассмотрит законопроект, который позволяет сформировать единые понятные гражданам критерии для получения социальной помощи, в том числе на основании соцконтракта.

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