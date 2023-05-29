Названы сроки внедрения маркировки детской воды

Правительство России утвердило внедрение обязательной маркировки воды для детского питания с 1 сентября 2023 года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга, данное решение является частью процесса внедрения маркировки всей упакованной воды, который начался с 1 декабря 2021 года.

«С введением требований в отношении детской воды системой маркировки будет охвачен весь сегмент оборота упакованной воды», — отметили в ведомстве.

Заместителя гендиректора оператора «Честного знака» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваза Юсупова заявил, что система маркировки полностью готова к прослеживаемости детской воды.

Он также сообщил, что свыше 60% производителей уже оснастили свои линии необходимым оборудованием в инициативном порядке и не дожидаясь официальных документов, и их число продолжает увеличиваться.

Ранее аналитики Росконгресса подсчитали, что в перспективе ближайших 25 лет питьевая вода сможет приносить российскому федеральному бюджету больше доходов, чем экспорт нефти.