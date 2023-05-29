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Эксперт: «подросшие» компании не должны выпадать из периметра господдержки

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МСП

Новые подходы к правовому регулированию развития малого и среднего бизнеса, заложенные в стратегию по вопросам МСП до 2030 года, позволят государству предоставлять новые меры поддержки владельцам собственного небольшого дела, а также оказывать помощь тем компаниям, которые «выросли» из сектора МСП и входят в так называемую категорию «МСП плюс», лишившись сразу всех льгот и преференций. Об этом «Газете.Ru» заявил исполнительный директор общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Андрей Шубин.

Комментируя прошедшее в Москве заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, эксперт выразил согласие с тем, что «подросшие» компании не должны выпадать из периметра господдержки.

«Возможно, для них разработают отдельные инструменты, прежде всего финансовые: льготные кредиты и гарантии. Реализация этих мер поддержки даст существенный эффект для экономики», — считает Шубин.

Он также отметил, что Минэкономразвития расставило и другие приоритеты.

«Глава Минэкономразвития Максим Решетников справедливо отметил, что по статистике в первые два года закрывается половина начинающих предпринимателей. Этой категории лиц будет обеспечен доступ к специализированным финансовым мерам поддержки», — сказал Андрей Шубин.

Кроме того, по словам эксперта, внимание государства будет уделено растущим МСП, которые зачастую не могут справиться с повышением налоговой нагрузки, более сложной бухгалтерской отчетностью и более серьезными проверками контрольно-надзорных органов.

Еще один важный, по мнению Шубина, озвученный тезис — поддержка бизнеса из приоритетных отраслей, таких как обработка, туризм, IT и другие.

Исполнительный директор «Опоры России» отмечает, что за время действия национального проекта МСП были усовершенствованы подходы к поддержке малого бизнеса и инструменты для развития. Это позволило добиться количественного роста сектора МСП.

«Задача следующего этапа до 2030 года, озвученная министром экономического развития — используя накопленный опыт, выйти на качественный рост МСП за счет акселерации уже действующих предприятий. Чтобы в структуре МСП было как можно больше эффективных компаний, дающих вклад в экономику», — добавил эксперт.

29 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, чтобы обсудить дальнейшую стратегию поддержки бизнеса. В частности, обсуждалась новая программа грантовой поддержки субъектов МСП, реализующих социально значимые виды деятельности в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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