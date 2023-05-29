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В Центробанке рассказали об обсуждении распространения льготной ипотеки на «вторичку»

ЦБ: вопрос распространения льготной ипотеки на «вторичку» находится на стадии обсуждения

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Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции рассказал об обсуждении распространения льготной ипотеки на вторичный рынок жилья, передает ТАСС.

«В части льготной ипотеки на вторичном рынке — эта тема действительно находится в обсуждении в целом», — заявил он.

По словам Заботкина, в Центробанке (ЦБ) считают, что есть смысл обсуждать распространение на «вторичку» такой «программы постоянного действия, как семейная ипотека, которая, предполагается, будет действовать достаточно длительное время и является более адресной».

Также зампред ЦБ обратил внимание, что льготная ипотека на новостройки оказала сильное влияние на стоимость «первички». В связи с этим он указал, что распространение льготной ипотеки на вторичный рынок может в большей степени вылиться в рост цен, нежели в повышение доступности жилья.

Ранее СМИ сообщали, что повышение с 1 мая надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выдаваемым на покупку квартир в новостройках, рост ставок по долгосрочным ОФЗ до 11% и инициатива распространения льготной программы по ипотеке на вторичный рынок могут привести к росту ипотечных ставок. В мае ипотека уже подорожала в МКБ, Совкомбанке и банке «Санкт-Петербург».

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