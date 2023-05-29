В Крыму продадут имущество Порошенко

Правительство Республики Крым продаст на торгах недвижимость экс-президента Украины Петра Порошенко на полуострове. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов, передает телеканал «Россия 24».

Речь идет об объектах недвижимости этого бывшего лидера Украины, которые были включены в список национализированного имущества.

По словам Аксенова, на торгах будет представлено «много интересных объектов», за которые будет вестись борьба.

«Поэтому денег, думаю, будет достаточно. <...> Это в том числе санаторные комплексы, производственные предприятия, поэтому уверен, что будет интерес. <...> Там и Яценюка (бывший вице-премьер Украины Арсений Яценюк. — «Газета.Ru») есть [имущество], и Порошенко, и еще персонажей», — сказал Аксенов.

При этом он не указал, какое имущество Порошенко будет выставлено на торги.

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что депутаты Госсовета Крыма проголосовали за расширение перечня национализированного имущества иностранных граждан и государств. В список вошла и квартира президента Украины Владимира Зеленского, которая находится в Ялте.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе продолжается национализация имущества «врагов России».