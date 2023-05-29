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Стало известно о начале размещения зеленых облигаций Москвы для населения

Заммэра Ефимов: Москва начинает размещать зеленые облигации для населения

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Depositphotos

Правительство Москвы с 30 мая начнет размещать зеленые облигации для физлиц, приобретение которых поможет проекту по замене дизельных автобусов на электробусы. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Приобрести облигации на сумму от одной тысячи до 15 млн рублей может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом РФ. Ставка ежеквартального купонного дохода составляет 8,5% годовых», — отметил Ефимов.

По его словам, при выплате доходов НДФЛ в размере 13% удерживаются и уходят в бюджет автоматически. По предварительным подсчетам, на вырученные средства город сможет купить около 40 электробусов.

В департаменте экономической политики и развития Москвы (ДЭПР) добавили, что ценные бумаги не будут размещаться на бирже, поэтому при вложении в них нет рисков. Кроме того, по желанию владельца ценных бумаг, город может их приобрести по цене покупки с сохранением дохода за все время владения.

В конце апреля Ефимов заявил, что правительство Москвы в конце мая 2023 года собирается начать размещение «зеленых» облигаций, через покупку которых россияне смогут инвестировать в городские экологические проекты.

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