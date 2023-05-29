В Италии заявили, что Россию невозможно «отключить» от мировой экономики

Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини заявил, что Россию невозможно «отключить» от мировой экономики. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Торрембини, для того, чтобы понять, что РФ невозможно «выключить», нужно всего лишь посмотреть на географическую карту и увидеть, насколько Россия огромное государство, занимающее «необъятную территорию между Европой и Азией».

Президент GIM Unimpresa отметил, изоляция России от мира является пропагандистским мифом Запада.

«Где еще вы найдете ресурсы, имеющиеся в России — нефть, газ, уголь, другое сырье. Таких стран больше нет», — добавил Торрембини, подчеркнув, что западные политики, вводя все новые и новые экономические санкции против РФ, совершают огромную ошибку.

По словам бизнесмена, рестрикции уже давно имеют обратный эффект и сужают возможности европейского рынка.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что за рубежом удивлены теми позитивными процессами, которые происходят в российской экономике. Он отмечал, что в значительной степени все положительное, что происходит в экономике РФ, достигнуто благодаря усилиям предпринимательского сообщества и трудовых коллективов их предприятий.