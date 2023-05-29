«Лев Голицынъ» продал комбинат по производству коньяка в Тольятти

Владеющая брендом игристых вин «Лев Голицынъ» компания «Игристые вина» продала тольяттинский комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка». Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные отчетности организации.

Крупный производитель вин ЗАО «Игристые вина» (бренд «Лев Голицынъ») продал акции ЗАО «Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» (КШВК «Росинка») в Тольятти. Название покупателя в документе не раскрывается, но отмечается, что акции КШВК «Росинка» проданы «по причине отсутствия ожидаемой экономической выгоды».

По данным издания, в мае 2023 года КШВК «Росинка» получил декларацию для производства коньяка под маркой Bursamdzeli. В свою очередь его производителем является «Таманская винная компания — Кубань» («ТВК-Кубань»). Источник газеты указал на то, что именно эта компания могла стать новым владельцем завода «Росинка». При этом «ТВК-Кубань» собирается использовать данное предприятие для выпуска коньяков на основе спиртов из Узбекистана.

Эксперты рынка посчитали, что в Узбекистане можно купить недорогие коньячные спирты, а спрос на бренди в России в последние годы растет. Однако некоторые специалисты считают, что на российском рынке резкого роста потребления не будет, а среди производителей есть высокая конкуренция, в том числе и с участниками рынка из других стран.

23 мая газета «Коммерсантъ» писала, что алкогольная компания Luding Group продолжает поставки коньяка Ararat Ереванского коньячного завода в Россию в штатном режиме. Как уточнили в Luding Group, контракт о дистрибуции с владельцем бренда и завода Pernod Ricard на данный момент действителен.