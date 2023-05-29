Аналитик назвал выведенную из России ушедшими компаниями сумму

Ушедшие из России иностранные компании за год вывели около $36 млрд, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ.

Отмечается, что за минувший год покинувшие Россию компании совершили 200 сделок по продаже активов. При этом только 20% из них продали активы стоимостью более $100 млн.

Осадчий заявил, что в предположении выполнения правила Парето по отношению к размеру активов, общую выведенного из страны капитала можно оценить на уровне около $36 млрд.

25 мая агентство Associated Press на основании содержания базы данных Йельского университета сообщило, что более 500 иностранных компаний покинули Россию с 24 февраля 2022 год.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов заявил, что Бизнесмены мусульманских стран воспользовались тем, что некоторые западные компании ушли из России.