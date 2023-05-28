Эксперты предсказали обвал курса турецкой лиры

Представители финансовой компании Hargreaves Lansdown считают, что лидирующий на президентский выборах Эрдоган проводит довольно противоречивую денежно-кредитную политику, и перспектива того, что он пойдет еще на один президентский срок, ослабила турецкую валюту. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что спустя две недели после первого тура президентской гонки лира на международном рынке Форекс потеряла 1,72% по отношению к доллару. По итогам торгов в пятницу, 26 мая, один доллар стоил 19,97 лиры.

В свою очередь, оппозиционный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу успел пообещать, что произойдет возвращение к традиционному подходу в денежно-кредитной политике. В случае победы на выборах он планирует предоставить Центральном банку Турции больше автономии, чем та, что регулятору дает Эрдоган.

В этой ситуации лира может продемонстрировать краткосрочный рост, считают в управляющей компании Union Investment. Однако, в британской консалтинговой компании Capital Economics утверждают, что оба кандидата после избрания могут ослабить собственные усилия по контролю курса лиры, а также позволят ей и дальше плавно снижаться к доллару.

Ранее Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.