В РЖД раскрыли сроки создания высокоскоростного поезда нового поколения

Глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров заявил, что компания продолжает строительство российского высокоскоростного поезда и доделает его в 2027 году. Об этом он рассказал в эфире телепередачи «Картина мира» на канале «Культура».

«Высокоскоростной поезд мы сейчас строим. И по поручению президента мы планируем, что в 2027 году у нас будет высокоскоростной поезд следующего поколения», — заявил Белозеров.

По его словам, поезд нового поколения будет полностью отечественного производства. На данный момент разработаны дизайн состава и детальная разрисовка дальнейших стадий создания поезда.

Сегодня мы готовы построить высокоскоростную магистраль. И мы считаем, что сейчас это нужно. Сейчас самое время», — добавил глава РЖД.

Ранее директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселева заявила, что в ведомстве оценили стоимость строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург в 1,39 трлн руб. По ее словам, вся магистраль разделена на три участка, где каждый может эксплуатироваться по отдельности. Из всей стоимости для реализации проекта из средств ФНБ потребуется выделить до 468 млрд руб.