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В Белоруссии раскрыли, насколько успешно страна справляется с санкциями

Белоруссия выполнила почти треть плана по импортозамещению в первом квартале

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Depositphotos

По итогам первого квартала Белоруссия выполнила почти треть задания по импортозамещению на текущий год. За прошедший год местным производителям удалось нарастить объемы производства импортозамещающей продукции до $26 млрд, приводит слова министра экономики республики Александра Червякова телеканал «Беларусь-1».

На текущий год властями страны поставлена задача нарастить стоимость импортозамещающей продукции еще на 10%, или на $2,6 млрд в денежном выражении. При этом, согласно плану, более половины (54%) подобных товаров должна быть реализована на зарубежных рынках, пояснил министр.

«По итогам первого квартала мы видим, что уже выполнили от плана порядка 27%, практически треть задания на этот год по первому кварталу уже имеем. В этом направлении четко определены планы по импортозамещению у каждого ведомства, у каждого предприятия», — заключил Червяков.

22 мая глава внешнеполитической службы Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не планируют обсуждать новые санкции против Белоруссии в ходе ближайших деловых встреч. Власти ЕС пока могут сказать, когда Брюссель сможет утвердить новый пакет торговых и экономических ограничений против Минска.

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