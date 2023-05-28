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Стало известно, какую выручку получили крупные аэропорты РФ на фоне санкций

РБК: аэропорты Кольцово, Пулково и Сочи заработали больше прибыли, чем в 2021 году

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Крупные российские аэропорты в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге нарастили объемы выручки по итогам 2022 года вопреки действию международных санкций, введенными западными странами в отношении РФ. Лидером по этому показателю оказался Сочи, местный аэропорт смог увеличить прибыль до 6,79 млрд рублей, сообщает РБК со ссылкой на результаты отчетностей.

Финансовые показатели вышеперечисленных аэропортов по итогам прошлого года оказались выше, чем за 2021-й. На втором месте по объемам суммарной выручки оказался аэропорт Пулково, а третью строчку рейтинга занял аэропорт Кольцово, расположенный в Екатеринбурге, уточняется в статье.

«Аэропорты в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге смогли в прошлом году заработать больше чистой прибыли, чем в 2021-м. Лидером стал Сочи — 6,79 млрд руб. прибыли за прошедший год против 5,17 млрд руб. годом ранее. Следующий аэропорт — Пулково с 4,8 млрд против 3,89 млрд руб. соответственно. Замыкает тройку Кольцово с 4,28 млрд против 3,09 млрд руб.», — заключается в материале.

27 мая первый заместитель председателя Центрального банка (Центробанка) Ксения Юдаева заявила, что при обсуждении инициатив по возврату авиакомпаниям накопленных лизинговых платежей, которые не забрали иностранные владельцы импортных самолетов, важно учитывать аргументы в защиту прав собственности. Этот фактор должен быть принят во внимание при рассмотрении предложения авиакомпаний вернуть средства с этих счетов в оборот, если западные лизинговые компании не обратились за ними.

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