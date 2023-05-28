Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ФТС сообщили о массовых попытках украинцев перевезти через границу наркотики

ФТС РФ: граждане Украины массово пытаются провозить через границу наркотики

close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ зафиксировала в прошлом году новое направление преступной деятельности на северо-западной границе России, когда граждане Украины пытались на своих машинах провезти наркотики. Об этом РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС РФ Руслан Давыдов.

По его информации, зафиксировано много таких инцидентов, изъяты «сотни килограммов».

Как отмечает Давыдов, такой вид преступной деятельности на границе с ЕС появился в прошлом году. По его мнению, эти инциденты могут бытьспланированными антироссийской кампанией.

Глава ФТС подчеркнул, что сотрудники ведомства работают тщательно с использованием инспекционно-досмотровых комплексов и рентген-машин, благодаря чему им удается пресекать преступления.

Ранее на камеру попало движение колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) до момента ее пересечения российской границы в Белгородской области и дальнейшего нападения на несколько населенных пунктов региона.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях