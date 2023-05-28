В ФТС сообщили о массовых попытках украинцев перевезти через границу наркотики

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ зафиксировала в прошлом году новое направление преступной деятельности на северо-западной границе России, когда граждане Украины пытались на своих машинах провезти наркотики. Об этом РИА Новости заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС РФ Руслан Давыдов.

По его информации, зафиксировано много таких инцидентов, изъяты «сотни килограммов».

Как отмечает Давыдов, такой вид преступной деятельности на границе с ЕС появился в прошлом году. По его мнению, эти инциденты могут бытьспланированными антироссийской кампанией.

Глава ФТС подчеркнул, что сотрудники ведомства работают тщательно с использованием инспекционно-досмотровых комплексов и рентген-машин, благодаря чему им удается пресекать преступления.

Ранее на камеру попало движение колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) до момента ее пересечения российской границы в Белгородской области и дальнейшего нападения на несколько населенных пунктов региона.