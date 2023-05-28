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Выдачи потребкредитов в России вернулись к докризисным показателям

«Скоринг бюро»: в январе-апреле 2023 года банки выдали россиянам 11,2 млн потребкредитов

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В январе-апреле 2023 года банки выдали россиянам 11,2 млн потребительских кредитов, что на 99,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро». Таким образом, выдача потребкредитов в России вернулась на докризисный уровень, делается вывод в публикации.

По данным бюро, объем выданных кредитов достиг 2,2 трлн рублей. По сравнению с показателем годом ранее он вырос на 86%. Средний размер потребкредита поднялся на 38,1% по сравнению с апрелем 2022 года и составил 204,6 тыс. рублей. При этом средний срок, на который выдается потребкредит, снизился на 5,9% за год и составил 27 месяцев.

«Можно предположить возможный рост объемных показателей выдаваемых потребительских кредитов в конце лета — начале осени текущего года при отсутствии существенных внешних шоков», — отметил генеральный директор БКИ «Скоринг бюро» Олег Лагуткин, которого цитирует пресс-служба компании.

В бюро отметили, что объем дефолтных потребкредитов с просрочкой от 90 дней сейчас находится на приемлемом уровне.

Как сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на статистику MoneyMan, россияне стали реже обращаться за микрозаймами, чтобы покрыть долги по потребительским кредитам после шока в экономике в 2022 году.

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