В США заявили о возможностях договориться по госдолгу до 5 июня

Представители президента США Джо Байдена и республиканцы Палаты представителей конгресса должны договориться об увеличении потолка госдолга до 5 июня 2023 года. Об этом заявил спикер нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти, передает ТАСС.

Спикера спросили, смогут ли стороны достичь договоренности к этому сроку. «Да», — ответил Маккарти.

По его словам, в консультациях по госдолгу есть определенный прогресс, но необходимо доработать ряд деталей. В целом, обе стороны уже близки к заключению соглашения, что это было ранее.

Ранее в субботу генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что нерешенные до сих пор разногласия между представителями Республиканской и Демократической партий США по поводу поднятия потолка государственного долга могут приблизить наступление финансового кризиса в стране. Компромисс не удается найти, так как подобное решение поможет лишь оттянуть дефолт.

До этого президент США Джо Байден заявил, что его помощники и республиканцы в конгрессе очень близки к договоренности о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта Соединенных Штатов.