Россияне могут купить рекордные объемы золота в 2023 году

Физлица в России могут нарастить закупку золота на 20-33% в 2023 году, до рекордных 90-100 тонн. Об этом РИА Новости заявил независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.

«В 2023 году закупки золота физическими лицами в России могут выйти на уровень 90-100 тонн, поставив тем самым новый рекорд. В прошлом году они, по данным Министерства финансов России, составили 75 тонн, хотя в 2020-2021 годах равнялись всего 5 тоннам», — отметил Хазанов.

По его словам, есть несколько причин, по которым спрос на золото со стороны россиян вырос. В частности, сейчас действует ряд ограничений на продажу валюты населению. Кроме того, отечественный фондовый рынок в этом году куда слабее, чем в 2022 году. Также на ситуацию влияют опасения по поводу возможного дефолта в США.

Он добавил, что с учетом отмены НДС на покупку золота для населения напрямую у аффинажных заводов, могут появиться объявления о продаже драгметалла всем желающим. Это лишь спровоцирует увеличение спроса на золото со стороны россиян.

17 мая Гознак объявил о продаже золотых слитков массой 10 и 20 грамм россиянам. В ближайшее время Гознак также начнет продажу слитков массой 50 грамм.

До этого сообщалось, что по итогам прошлого года спрос на инвестиционное золото на внутреннем рынке России увеличился с 5 до 75 тонн по сравнению с данными за 2020-2021 гг. Этому, в том числе, способствовали налоговые послабления.