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Стала известна причина заинтересованности Киева в сохранении поставок нефти и газа из РФ

Аналитик Митрахович: Киеву нужны поставки нефти из РФ из-за денег и отношений с соседями

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Depositphotos

Властям Киева необходимы поставки нефти из России из-за денег и отношений с соседями. Об этом газете «Известия» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Украина на текущей момент зарабатывает деньги на транзите российской нефти и, возможно, на транзите российского газа, хотя, как идут платежи, неизвестно», — отметил Митрахович.

По его словам, еще в 2019 году российская и украинская сторона подписали соглашение на поставки газа на $7 млрд на пять лет.

Он добавил, что Украина могла бы шантажировать европейский регион тем, что поставки с российской стороны могут прекратиться. Однако, с учетом небольших объемов поставок, которые остались, Украина лишний раз не хочет портить отношения со своими соседями.

24 мая в материале The Washington Post сообщалось, что власти Украины, несмотря на конфликт и ведение боевых действий, рассчитывают сохранить транзит российской нефти и газа через свою территорию.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, писал, что украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» собирается с 1 апреля вдвое увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины.

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