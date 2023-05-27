На Украине рассказали, откуда Киев импортирует электроэнергию

Министерство энергетики Украины заявило о возобновлении импорта электроэнергии из Словакии и Молдавии. Об этом говорится в Telegram-канале министерства.

Ведомство сообщает, что по состоянию на 27 мая дефицит электроэнергии отсутствует, поэтому ограничения для потребителей не планируются.

«Импорт электроэнергии на текущие сутки составит из Словакии от 60 МВт до 315 МВт, из Молдавии от 2 МВт до 307 МВт, экспорт не осуществляется», — говорится в публикации.

По данным Минэнерго, в данный момент без света находятся часть потребителей Сумской, Харьковской, Черниговской областей, зафиксированы отключения в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей и ДНР.

Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили, что часть потребителей Киевской области и еще семи регионов Украины оказались без электроэнергии из-за нарушений в энергосистеме.

Более 20 населенных пунктов Днепропетровской области обесточены из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Без электричества остались 24 населенных пункта.