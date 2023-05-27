Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько Россия заработала на аграрном экспорте в Азию

Россия нарастила на 10% экспорт аграрной продукции в Азию по итогам 2022 года

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

По итогам прошлого года Россия увеличила на 10% объемы экспорта аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по сравнению с показателем за 2021-й. Суммарная выручка составила более $8 млрд в денежном выражении, приводит слова заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина ТАСС.

Речь идет об увеличении объемов поставок мясной, молочной и кондитерской продукции из России в азиатские страны. Благодаря наращиванию импорта данных видов продукции АТР стал крупнейшим потребителем сельхозпродукции и продовольствия в мире, уточнил он.

«Наши поставки продукции в АТР стабильно растут. В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года, в этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется», — пояснил Левин.

При этом с начала текущего года поставки российской агропродукции в АТР продолжают расти. С января объемы экспорта увеличились более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Крупнейшими потребителями среди азиатских стран стали Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам, заключил заместитель министра.

16 февраля правительство увеличило размер грантов, предназначающихся для представителей аграрного и сельскохозяйственного бизнеса. Финансовую поддержку повысили для предпринимателей со стартапами в области молочной, мясной и других видов продукции.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях