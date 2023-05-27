Стало известно, сколько Россия заработала на аграрном экспорте в Азию

По итогам прошлого года Россия увеличила на 10% объемы экспорта аграрной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по сравнению с показателем за 2021-й. Суммарная выручка составила более $8 млрд в денежном выражении, приводит слова заместителя министра сельского хозяйства Сергея Левина ТАСС.

Речь идет об увеличении объемов поставок мясной, молочной и кондитерской продукции из России в азиатские страны. Благодаря наращиванию импорта данных видов продукции АТР стал крупнейшим потребителем сельхозпродукции и продовольствия в мире, уточнил он.

«Наши поставки продукции в АТР стабильно растут. В прошлом году они превысили $8 млрд, это на 10% больше уровня предыдущего года, в этом году рост экспорта также сохраняется и даже ускоряется», — пояснил Левин.

При этом с начала текущего года поставки российской агропродукции в АТР продолжают расти. С января объемы экспорта увеличились более чем на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Крупнейшими потребителями среди азиатских стран стали Китай, Южная Корея, Япония и Вьетнам, заключил заместитель министра.

16 февраля правительство увеличило размер грантов, предназначающихся для представителей аграрного и сельскохозяйственного бизнеса. Финансовую поддержку повысили для предпринимателей со стартапами в области молочной, мясной и других видов продукции.