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В Госдуме заявили о готовности России к последствиям дефолта в США

Депутат Альшевских: Россия готова к взрыву «экономического пузыря» в США

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Россия является одной из немногих стран в мире, которая готова к последствиям дефолта в США. Об этом в беседе с ФАН заявил член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. Он отметил, что последствия беспрецедентного санкционного давления говорят о том, что страна способна выдержать любые испытания.

«Я думаю, в ближайшее время все-таки лопнет тот экономический пузырь, который надувала Америка. И затронет не только Штаты, но и другие страны, в том числе и Российскую Федерацию. Но если смотреть по последствиям, то мы одна из немногих стран в мире, которая готова к ним. Понятно, что нас затронет, но я думаю, мы минимизируем это воздействие, потому что живем в достаточно тяжелой ситуации на протяжении длительного времени. И понятно, что наша экономика уже в большой степени адаптирована», — пояснил Альшевских.

При этом он допустил, что США могут не допустить дефолта, подняв в последний момент потолок госдолга. Однако, по его словам, это не решение проблемы, а лишь отсрочка краха американской экнономики.

Ранее первый заместитель председателя Центрального Банка России Ксения Юдаева сообщила, что регулятор снизил свою зависимость от финансовой системы США, но рассчитывает, что дефолта в Америке не будет.

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