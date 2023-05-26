Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Количество миллионеров на Украине выросло по итогам 2022 года

Депутат Верховной рады Гетманцев: число миллионеров на Украине превысило 9,5 тыс. в 2022 году

close
100%
Freepik

Число жителей Украины, чьи доходы превысили 1 млн гривен ($27 тыс.), по итогам 2022 года выросло до 9511 человек. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Количество официальных миллионеров в 2022 году увеличилось с 8 177 до 9 511», — отметил Гетманцев.

По его словам, что сложившаяся ситуация не говорит о том, что реальные доходы жителей Украины стали расти. Просто сами украинцы стали более ответственно относиться к декларированию доходов.

25 марта ТАСС со ссылкой на сообщение начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирины Демиденко сообщил, что количество физических лиц с декларированным доходом свыше 1 млрд руб. увеличилось в Новосибирской области за 2022 год до 27 человек с 19 в 2021 году.

До этого газета Financial Times писала, что Дубай, Майами и Сингапур во время пандемии коронавируса стали мировыми лидерами по числу иммигрировавших миллионеров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях