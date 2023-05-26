Количество миллионеров на Украине выросло по итогам 2022 года

Число жителей Украины, чьи доходы превысили 1 млн гривен ($27 тыс.), по итогам 2022 года выросло до 9511 человек. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Количество официальных миллионеров в 2022 году увеличилось с 8 177 до 9 511», — отметил Гетманцев.

По его словам, что сложившаяся ситуация не говорит о том, что реальные доходы жителей Украины стали расти. Просто сами украинцы стали более ответственно относиться к декларированию доходов.

25 марта ТАСС со ссылкой на сообщение начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирины Демиденко сообщил, что количество физических лиц с декларированным доходом свыше 1 млрд руб. увеличилось в Новосибирской области за 2022 год до 27 человек с 19 в 2021 году.

До этого газета Financial Times писала, что Дубай, Майами и Сингапур во время пандемии коронавируса стали мировыми лидерами по числу иммигрировавших миллионеров.