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В России предложили создать альтернативу системе «Мир»

Глава «Тинькофф банка» Близнюк предложил создать альтернативу платежной системе «Мир»

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА «Новости»

Глава »Тинькофф банка» Станислав Близнюк заявил, что в России нужно создать альтернативу платежной системе «Мир» для усиления конкуренции на данном рынке. Об этом он сказал в ходе выступления на V съезде Ассоциации банков России, передает РИА Новости.

«Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический», — сказал Близнюк.

По его словам, конкуренция на рынке платежных систем положительно скажется на ситуации.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что правового регулирования взаимодействия между разными странами в области противодействия киберпреступности сейчас фактически нет.

Кузнецов подчеркнул, что киберпреступники сегодня не имеют границ. «Они черпают свои преступные инструменты из теневого интернета, достаточно активно обмениваются информацией между собой и помогают друг другу атаковать различные ресурсы, — указал зампред Сбербанка. — А вот у тех, кого они атакуют, на сегодняшний день, к сожалению есть границы, есть разные правоохранительные органы, есть разное регулирование, есть разные правила и все это по совокупности не позволяет эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы и кибератаки».

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