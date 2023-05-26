В ЦБ ответили на вопрос о снижении разрыва цен между первичным и вторичным жильем

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что Центробанк не будет принимать меры для снижения разрыва в ценах между первичным и вторичным жильем. Об этом она сообщила на брифинге, передает ТАСС.

«Мне кажется, что какие-то специальные меры, чтобы отрегулировать цены, не нужно принимать. И у Центробанка нет таких рычагов», — сказала она.

Ранее сообщалось, что объем международных резервов России за период с 12 по 19 мая уменьшился на $10,2 млрд и составил $589,3 млрд.

По состоянию на 12 мая, объем резервов составлял $599,5 млрд.

С 13 января 2023 года ЦБ покупает и продает китайские юани в рамках бюджетного правила. Операции проводятся на Мосбирже. Торги идут в валютной секции в паре «китайский юань-рубль» со сроками расчетов «завтра». При относительно высоких нефтегазовых доходах ЦБ покупает китайскую валюту, при относительно низких — продает.